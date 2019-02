Jadwal & Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs PSG Live di RCTI Liga Champions Babak 16 Besar

Manchester United vs PSG Live di RCTI dalam Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Champions di RCTI pada babak 16 besar musim 2018/2019 akan berlangsung mulai Rabu, 13 Februari 2019 waktu Indonesia.

Laga-laga Liga Champion babak 16 besar disiarkan langsung (live) RCTI, MNC TV, dan beIN Sports. Live Streaming Liga Inggris pekan 26 juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Dari hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, sejumlah big match tersaji, seperti Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool vs Bayern Munchen, Atletico Madrid vs Juventus dan lainnya.

Pertandingan babak 16 besar Liga Champions akan disiarkan langsung RCTI, di antaranya Manchester United vs PSG.

Pasukan Ole Gunnar Solskjaer sendiri akan menjamu juara Prancis, Paris Saint-Germain, di Old Trafford pada hari Rabu (13/2/2019) di babak 16 besar Liga Champions.

Jelang laga MU vs PSG, Pelatih Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel dibuat khawatir menyusul cedera yang dialami Edinson Cavani selama pertandingan berlangsung kala menjamu Bordeaux, Sabtu (9/2/2019).

Berita buruk tersebut membuat Thomas Tuchel harus memikirkan strategi lain saat PSG melawan Manchester United di babak 16 besar Liga Champions tiga hari setelahnya.

Dilansir dari global.espn.com oleh BolaSport.com, Tuchel mengatakan, "Hal ini jelas bukan kabar yang baik. Mungkin itu bukan otot utama [paha] yang mengalami cedera, namun bagian di dekatnya".

"Dalam kasus ini, kami harus menunggu. Saya belum melihat kabar terbaru dari Cavani atau dokter," katanya.

Tuchel juga menyinggung peluang Cavani tampil melawan Man United.