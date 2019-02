Jawaban Maia Estianty itanya Postingannya, Kala Mulan Jameela dan Ahmad Dhani Dirundung Masalah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty langsung memberikan jawaban saat seorang netizen menyangkanya tengah menyindir seseorang bersamaan dengan kabar tak mengenakkan yang terjadi pada Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

Di tengah pemberitaan kurang menyenangkan pada keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, netizen juga turut menyoroti postingan Instagram Maia Estianty yang notabennya adalah mantan istri Dhani.

Terlebih hubungan Maia Estianty dengan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela bisa dikatakan tak baik lantaran masa lalu mereka.

Postingan Maia Estianty pada Minggu (09/02/2019) menjadi perhatian karena saat ini Ahmad Dhani sedang ditahan karena kasus ujaran kebencian.

Postingan Maia Estianty di akun Instagram pribadinya tersebut berisi soal pengampunan dan maaf dan diduga terkait permasalahan yang dialami Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

Istri Irwan Mussry ini mengunggah tulisan yang mengajak orang untuk memaafkan orang lain yang telah menyakitinya. Bukan tanpa alasan mengapa kita harus saling memaafkan.

Menurut Maia Estianty, kedamaian bukanlah milik mereka yang pendendam dan pembenci.

Oleh karena itu, sebaiknya setiap orang belajar untuk saling memaafkan jika memang pernah menyakiti ataupun disakiti.

Tak hanya itu, Maia Estianty juga seolah bertanya apakah seseorang tak ingin jika Allah juga mengampuninya jika dia memaafkan sesama.

"Maafkan Orang yang Telah Menyakitimu Karena Kedamaian Bukan Milik Mereka yang Pendendam dan Pembenci. Apakah Kamu Tidak Ingin Allah juga Mengampunimu? ——

Forgive People Who Have Hurt You Because Peace Is Not Belong To Those Who Are Vindictive and Hateful. Would You Not Like God (Allah) should Forgive You...?