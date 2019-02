Link Live Streaming dan Daftar Pemenang Grammy Awards 2019 yang Masih Berlangsung!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming dan daftar pemenang Grammy Awards 2019 sementara, Senin pagi ini 11 Februari 2011 WIB atau Minggu 10 Februari 2019 malam waktu Amerika akan disajikan.

Live streaming Grammy Awards 2019 disiarkan langsung dari Staples Center Los Angeles, Amerika Serikat.

Link live streaming Grammy Awards 2019 ada di bagian berita ini.

Ada 44 nominasi yang diperebutkan para musisi di ajang penghargaan musik tertinggi dunia tersebut.

Dan hingga detik ini, Grammy Awards 2019 sedang berlangsung.

Lady Gaga merebut Grammy melalui lagu tema yang ia tulis bersama Mark Ronson untuk film 'A Star Is Born', 'Shallow'.

Dari Asia, BTS tampil mengejutkan sebagai presenter ! Wow

Berikut Update Sementara Daftar Pemenang Grammy Awards 2019

Best Americana Album

'By The Way, I Forgive You' - Brandi Carlile

Best Bluegrass Album

'The Travelin' McCourys'