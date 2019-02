Rupiah Melemah, Transaksi di Money Changer Stagnan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kian melemah di perdagangan pasar spot hari ini. Bahkan rupiah kini menjadi mata uang terlemah di Asia.

Mengutip Bloomberg, Senin (11/2/2019), rupiah dibuka di nominal Rp 13.987 per dolar AS, hingga saat ini rupiah terus tertekan hingga menembus level Rp 14.058 per dolar AS.

Meski begitu, nampaknya tidak mempengaruhi perdagangan di tempat penukaran mata uang asing atau money changer secara signifikan.

Pertukaran uang di beberapa money changer di Banjarmasin relatif normal. Di PT Riyal Valasindo Utama, di Jalan Mayjend Sutoyo S, Banjarmasin, transaksi penjualan atau pembelian dapat dikatakan stagnan.

Customer Service PT Riyal Valasindo Utama, Eno mengatakan, tidak terjadi peningkatan atau penurunan transaksi walaupun rupiah dalam keadaan melemah saat ini.

"Untuk saat ini masih stagnan, transaksi jual dan beli di money changer kami umumnya tidak tergantung pada kurs rupiah," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Dikatakannya, untuk kurs jual dan beli sangat cepat perubahannya. Dan sebagian orang-orang yang bertransaksi tidak menunggu harga jual dan beli naik atau turun.

Eno menambahkan, berlaku pada sebagian orang yang memiliki tabungan dalam jumlah yang besar atau kolektor dollar, maka perubahan kurs akan berpengaruh.

Kurs Rupiah terhadap mata uang USD untuk hari Senin (11/2/2019), harga beli Rp 13.800 dan jual Rp 14.100, sedangkan Dollar Singapura harga beli Rp 10.200 dan jual Rp 10.500.

Sementara itu, di PT Haji La Tunrung AMC yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Banjarmasin ini cukup banyak transaksi yang dilakukan.

Petugas money change PT Haji La Tunrung AMC, Ayu Permata mengatakan, "Walaupun nilai tukar rupiah melemah namun tidak mempengaruhi transaksi, saat ini masih stabil," ucap petugas money change PT Haji La Tunrung AMC, Ayu Permata.

Harga jual rupiah terhadap USD di tempatnya Rp 14.496 sedangkan kurs beli beli Rp 13.776.

Dia menambahkan selain mata uang Amerika, yang juga ramai ditukarkan yakni mata uang dolar Singapura. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)