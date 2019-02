LINK Live Streaming AS Roma vs Porto Liga Champions Malam Ini di Vidio.com, Mulai Bareng MU vs PSG

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah prediksi, head to head dan jadwal siaran langsung AS Roma vs Porto yang mengisi jadwal babak 16 besar Liga Champions 2018/2019.

AS Roma akan menjamu Porto dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Olypico, Roma Rabu (13/2/2019) dinihari waktu Indonesia.

Duel AS Roma vs Porto tidak disiarkan langsung RCTI, karena RCTI akan menyiarkan laga Manchester United vs PSG yang dimulai pada waktu yang sama.

AS Roma vs Porto dijadwalkan disiarkan secara langsung oleh K-Vision TV atau Vidio.com premier di channel TSB 2 pukul 03.00 WIB.

Jelang laga AS Roma vs Porto, Bek FC Porto, Pepe, menargetkan timnya untuk masuk ke final Liga Champions musim ini. Porto akan menantang AS Roma dalam leg pertama 16 besar Liga Champions di Stadion Olimpico, Roma, Selasa (12/2/2019) atau Rabu (13/2/2019) dini hari WIB.

Pepe menyatakan, dia dan rekan setimnya akan melakukan segalanya untuk menang demi melaju ke tahap berikutnya.

"Kami akan melakukan segalanya untuk menang. Kami semua akan mencoba dan membantu Porto untuk terus menang dan mencapai Final," kata mantan pemain Real Madrid itu yang dikutip dari Football Italia melalui Kompas.com.

"Bermain di Liga Champions selalu bagus. Bagi saya bahkan lebih karena berkat tim ini, saya telah menjadi diri saya sekarang. Saya senang memainkan pertandingan ini dengan jersey ini," ucap Pepe.

Live Streaming AS Roma vs Porto di Liga Champions dapat disaksikan melalui link live streaming berikut :

LINK