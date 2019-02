Live Streaming Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG) via RCTI Liga Champion Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming RCTI malam ini Rabu (13/2/2019) yang akan menyuguhkan pertandingan Manchester United vs Paris Saint-Germain dalam babak 16 besar Liga Champions 2018/2019.

Siaran langsung dan live streaming Manchester United vs Paris Saint-Germain via live streaming RCTI dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Old Trafford, Manchester, dijadwalkan berlangsung mulai pukul 03.00 WIB.

Live streaming Manchester United vs Paris Saint-Germain selain lewat tayangan live streaming RCTI, bisa pula diakses lewat laman resmi RCTI maupun aplikasi MNC Mobile.

Pemain sayap PSG, Julian Draxler, menegaskan bahwa rekannya dapat menghentikan Paul Pogba saat melawan Manchester United di babak 16 besar Liga Champions.

Paris Saint-Germain memiliki pemain yang mampu menghentikan Paul Pogba dalam pertandingan Liga Champions, demikian kata Julian Draxler.

Paul Pogba tampil luar biasa bagi Manchester United, tetapi Julian Draxler yakin Paris Saint-Germain dapat mematikan pergerakannya.

"Mereka punya beberapa pemain hebat di Manchester United, terutama di lini tengah dengan Pogba dan Nemanja Matic. Mereka akan menjadi kunci dalam permainan Manchester United," kata Draxler pada konferensi pers yang dilansir Banjarmasinpost.co.id dari BolaSport.com.

"Tapi kami memiliki pemain berkualitas yang tidak kalah juga. Para pemain kami lebih dari cukup. Kami terkadang menghentikan Pogba dalam pertandingan antara Jerman dan Prancis," ujar Draxler.

Pemain timnas Jerman itu tidak takut dengan ancaman bahaya dari Pogba.

"Kita akan lihat apa yang dia lakukan. Dia bisa melakukan segalanya, tetapi kami punya pemain yang mampu menghentikan Pogba," ucap Draxler menambahkan.