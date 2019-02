Besok Malam, Marion Jola Tampil di Kordinat Kitchen & Bar Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Finalis Indonesian Idol 2018 yakni Marion Jola dipastikan bakal segera menghibur masyarakat di Kota Banjarmasin.

Marion Jola akan tampil di Kota Seribu Sungai tepatnya di Kordinat Kitchen & Bar yang terletak di Duta Mall Banjarmasin, besok Jumat (15/2/2019) malam.

Marketing Komunikasi (Markom) Kordinat Kitchen & Bar, Lala mengatakan bahwa antusias warga Banjarmasin cukup tinggi untuk menyaksikan kehadiran Marion Jola.

"Sudah banyak yang menunggu, apalagi ini pertama kalinya Marion Jola tampil di Banjarmasin," katanya.

Baca: LINK Live Streaming RCTI BATE vs Arsenal di Babak 16 Besar Liga Eropa Malam Ini 00.30 WIB

Bahkan Lala mengatakan bahwa tempat yang disediakan pun sudah hampir semuanya terisi.

"Sudah sekitar 90 persen terisi. Bahkan juga banyak yang dari luar Banjarmasin," jelasnya, Kamis (14/2/2019).

Untuk bisa menyaksikan performa Marion Jola nantinya, Lala pun menerangkan dengan cara memesan tempat di Kordinat Kitchen & Bar.

"Untuk VIP Rp 1 juta per orang, Platinum Rp 700 ribu per orang dan Gold Rp 450 ribu per orang," terangnya.(banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)