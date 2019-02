Surat Ahmad Dhani untuk sang Ibu dari Penjara Diposting Mulan Jameela, Eks Maia Estianty Sebut STIK

BANJARMASINPOST.CO.ID - Surat Ahmad Dhani untuk ibunya dari balik penjara diposting Mulan Jameela. Mantan suami Maia Estianty sebut STIK.

Musisi Ahmad Dhani yang merupakan suami Mulan Jameela dan mantan Maia Estianty kini tengah mendekam di penjara terkait kasus ujaran kebencian.

Setelah suami Mulan Jameela dan mantan Maia Estianty itu diputuskan bersalah, Ahmad Dhani ditempatkan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

Namun tak berlangsung lama, Ahmad Dhani kemudian dipindahkan ke Rutan Klas I Medaeng, Surabaya dan menghuni sel Mapenaling.

Hal tersebut karena Ahmad Dhani yang sedang menjalani proses sidang pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Mendengar Ahmad Dhani tersandung kasus, sang ibunda, Joyce Theresia Pamela Kohler, sempat jatuh sakit.

Hal ini lantaran dirinya tak terima sang putra, Ahmad Dhani, divonis penjara satu tahun enam bulan atas kasus ujaran kebencian.

Kabar ini diungkapkan oleh kerabat sekaligus juru bicara pihak keluarga Ahmad Dhani, Lieus Sungkarisma pada Senin (11/2/2019) saat ditemui di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

"Ibunya tadi mau ke sini loh. Pas mau on the way terus tiba-tiba sakit," ujarnya.

"Adiknya bilang 'Pak Lieus, saya tidak bisa ke sana. Saya mau antar ibu ke rumah sakit. Cek dulu nih ibu kayaknya drop'," ujar Lieus dikutip Grid.ID dari kompas.com.