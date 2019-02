Ahok BTP dan Puput Nastiti Devi Menikah Diam-diam? Cincin Eks Suami Veronica Tan Jadi Sorotan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernikahan Ahok alias BTP dan Puput Nastiti Devi dilaksanakan diam-diam? Cint pada 15 Februari 2019? Cincin mantan suami Veronica Tan jadi sorotan

Sebelumnya, kabar beredar pernikahan Ahok alias BTP dan Puput Nastiti Devi digelar Jumat 15 Februari 2019. Namun, sampai siang ini, tak ada tanda pernikahan itu dilaksanakan.

Sampai berita ini dipublikasi, Jumat (15/2/2019) siang, tak ada jejak di akun Instagramnya @basukibtp maupun di akun YouTubenya Panggil Saya BTP soal pernikahan Ahok alias BTP dan Puput Nastiti Devi hari ini.

Akun instagram milik Ahok masih memuat soal liburannya ke Bali. Postingan ini diupload pada lima hari lalu.

Baca: Berita Ahok BTP Gantikan KH Maruf Amin Jika Jokowi Menang Pilpres 2019 Disikapi TKN Jokowi-Maruf

Baca: Ucapan Ahok BTP untuk Istri SBY, Ani Yudhoyono yang Sakit Kanker Darah, PM Singapura Jenguk Ibu AHY

Baca: Beda Cara Luna Maya dan Pevita Pearce Menelpon Ariel NOAH, Mana yang Lebih Mesra?

Baca: Veronica Tan & Puput Nastiti Devi Foto Bareng Disorot Saat Kabar Ahok BTP & Puput Sudah Menikah

"Berlibur ke Bali saya mencari tempat yang tenang untuk bisa mereview buku yang saya tulis setiap harinya mengenai pengalaman dan pergumulan selama di Mako Brimob. Akhirnya dapat tempat yang pas untuk saya di Bali yaitu di daerah Ubud. Serasa kembali ke alam. Tidur tenang sekali bisa dengar suara jangkrik dan kodok

Disini juga bisa mencoba mobil VW dan saya tidak melewatkan kesempatan ini untuk langsung mencoba mobil VW. Jadi ingat jaman dulu saya kecil lihat mobil seperti ini dipakai oleh camat di kampung saya," tulisnya.

Unggahan Ahok BTP (Instagram@basukibtp)

Sedangkan akun twitternya, terbaru soal promo video barunya di akun youtube milknya.

Video dalam akun youtube Panggil Aku BTP itu, dia menceritakan soal pulang kampung.

Sama sekali tak menceritakan pernikahan dengan Puput.

"Setelah 20 bulan lebih saya berada di tahanan, saya ingin setelah keluar untuk pulang kampung di desa Gantung, Belitung Timur. saya juga menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Bapak, adik, dan kakek buyut saya," tulisnya.

Sementara itu, akun Instagram sang adik, yakni Fifi Letty, tampak menyindir sang kakak di hari Valentine.

Fifi Letty yang hingga saat ini masih sendiri itu mengatakan, kalau statusnya saat ini lebih baik.

Ia memposting fotonya sedang berpose di salju saat senja, dan tampak sumringah.

Fifi Letty juga menulis kata-kata pada postingannya itu dalam Bahasa Inggris.

Ini isinya :

Being single on Valentine day is way better than being in the wrong relationship or wrong married