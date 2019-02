Brad Pitt, Sandra Bullock dan Puluhan Sineas Hollywood Protes Academy Awards, Ini Gara-garanya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah aktor dan sutradara kawakan Hollywood melakukan protes ke pihak Academy Awards.

Brad Pitt, George Clooney, Robert De Niro, Sandra Bullock, Christopher Nolan, Guillermo del Toro, dan Alfonso Cuarón menandatangani surat terbuka yang mengecam keputusan pihak Acedemy untuk tidak menyiarkan empat nominasi.

Surat itu kali pertama diposting pada Rabu (13/2/2019) malam dengan lebih dari 40 sinematografer dan sutradara terkenal, termasuk Spike Lee, Quentin Tarantino, dan Roger Deakins, menentang keputusan Academy of Motion Picture Arts and Sciences’ itu.

Empat kategori penghargaan tersebut, yakni best cinematography, best editing, best hair & makeup, dan best live action short. Kategori-kategori ini rencananya disajikan dalam siaran tunda dan akan diedit ke tayangan Oscar 2019 pada 24 Februari dengan alasan untuk mempersingkat durasi acara.

Baca: Live Streaming Debat Kedua Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo, Siaran Langsung RCTI, GTV, MNC TV, iNews

Baca: Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Arema FC di Leg 1 Babak 16 Besar Piala Indonesia

Baca: Reaksi Iriana saat Zaskia Gotik Nyanyi Lagu Abang Depan Jokowi Diungkap Soimah, Ramzi Sebut Joget

Aktor pemenang Oscar Brad Bird, Jeff Bridges, Emma Stone, Alejandro G Inarritu, Joel Coen, Ron Howard, Paul Giamatti, Spike Jonze, Alexander Payne, Kate Winslet, dan lainnya ikut membubuhkan tanda tangan mereka.

"Ketika pengakuan dari mereka yang bertanggung jawab atas penciptaan sinema yang luar biasa dikurangi oleh institusi yang tujuannya untuk melindunginya mereka, maka kami tidak lagi menjunjung tinggi semangat janji Academy untuk merayakan film sebagai bentuk seni kolaboratif," demikian penggalan surat itu.

Sineas lainnya yang ikut dalam surat protes itu adalah sutradara pemenang Oscar Damien Chazelle, Ang Lee, dan Martin Scorsese, serta sinematografer Deakins, Caleb Deschanel, Janusz Kaminski, Emmanuel Lubezki, Reed Morano, Robert Richardson, Vittorio Storaro, dan John Toll.

"Ini tidak lain merupakan penghinaan bagi kami yang telah mengabdikan hidup dan hasrat kami pada profesi pilihan kami," bunyi surat itu.

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com