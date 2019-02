Live Streaming Atalanta vs AC Milan Liga Italia Malam Ini di Bein Sports 3, Asa ke Liga Champions

Jadwal Atalanta vs AC Milan di Liga Italia Malam ini Live Beinsports 3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Atalanta vs AC Milan di Liga Italia pekan 24 dini hari nanti, Minggu (17/2/2019).

Laga Atalanta vs AC Milan disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Atalanta vs AC Milan juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Atalanta vs AC Milan juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Atalanta vs AC Milan live Bein Sports 3 digelar di Stadion Atleti Azzurri d'Italia.

Pertandingan Atalanta vs AC Milan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 02.30 WIB.

Laga ini akan menjadi laga perebutan slot di zona Liga Champions. Atalanta yang saat ini berada di posisi 5 dan hanya terpaut satu poin dengan AC Milan di posisi 4 diprediksi bakal tampil ngotot.

Pasalnya, apabila Atalanta berhasil meraih kemenangan, Atalanta akan naik ke posisi 4 menggeser AC Milan untuk menempati zona liga champions.

Prediksi susunan pemain Atalanta vs AC Milan :

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Palomino, Mancini, Toloi; Castagne, de Roon, Freuler, Hateboer; Ilicic, Gomez; Zapata. Pelatih: Gian Piero Gasperini.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Rodriguez, Romagnoli, Musacchio, Calabria; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Calhanoglu, Piatek, Suso. Pelatih: Gennaro Gattuso.