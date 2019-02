Ace Hardware Hadirkan Program Untuk Apresiasi Member

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, ACE menghadirkan program Extra Benefits for Everyone yang berlangsung hingga (26/2/2019).

Promotion & Advertising Manager PT ACE Hardware Indonesia, Malvin Tarigan mengatakan ACE Rewards merupakan program keanggotaan yang ditujukan untuk memberikan banyak keuntungan dan kemudahan belanja bagi pelanggan setia.

"Seperti poin yang dapat ditukar dengan voucher atau produk menarik, belanja hemat dengan poin hingga seluruh nilai transaksi (pay All with points), diskon khusus member setiap bulan, gratis layanan antar dan instalasi, hingga promo khusus di merchant yang bekerjasama dengan ACE," kata dia.

Baca: Reaksi Suami Paula Verhoeven, Baim Wong Pada Lagu Gen Halilintar yang Trending di Youtube

Baca: Momen Nagita Slavina dan Raffi Ahmad Dibangunkan Tengah Malam oleh Syahnaz Jeje Govinda Brisia Jodie

Baca: Istri SBY, Ani Yudhoyono Gemar Makanan Ini Sebelum Divonis Kanker Darah Hingga Cabai Rawit di Saku

Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada member ACE Rewards yang saat ini berjumlah lebih dari 2,2 juta di seluruh Indonesia melalui program tematik tahunan.

"Kali ini, program Extra Benefits for Everyone diselenggarakan dengan menghadirkan beragam produk pilihan yang meliputi tiga kategori yaitu Extra Helpful for Everyone, Extra Simple for Everyone, dan Extra Useful for Everyone disertai penawaran menarik khusus member," tuturnya.

Selain itu, member special reward juga dihadirkan program berhadiah emas murni 20 gram untuk 100 orang dan voucher belanja jutaan rupiah dengan mengumpulkan token emas yang didapat dengan berbelanja sebanyak mungkin hingga 25 Juni 2019.

"Pemenang akan diumumkan pada 14 Juli 2019," tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)