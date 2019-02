BANJARMASINPOST.CO.ID - Cara Luna Maya sembuhkan sakit hati saat kabar Syahrini dan Reino Barack akan menikah dalam waktu dekat ini.

Lewat fitur 'Ask Me a Question' di Instagram, Luna Maya beri jawaban jujur tentang cara menyembuhkan sakit hati. Saat ini, ramai kabar mantan kekasihnya, Reino Barack akan menikahi Syahrini.

Jawaban Luna Maya terkait menyembuhkan sakit hati saat ramai kabar Syahrini dan Reino Barack akan menikah memang terdengar klise.

Luna Maya sendiri mengaku tak tahu bagaimana cara menyembuhkan patah hati.

Luna hanya menjawab bahwa harus berdamai dan mengakui patah hati tersebut.

Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menjalani hari-hari seperti biasanya.

Sakit itu hal biasa dan tak ada salahnya untuk merasakan dan menikmatinya karena waktu akan menyembuhkan.

Hal ini disampaikannya lewat IG Story-nya saat menjawab pertanyaan seorang netter lewat fitur 'Ask Me a Question'.

"How do you heal a broken heart?" tanya seorang netter.

"Honestly I don't know haha