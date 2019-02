Irish Bella Sudah Disebut Istri Oleh Asmirandah, Padahal Baru Bertunangan dengan Ammar Zoni

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru saja bertunangan dengan Ammar Zoni, Irish Bella disebut pemain sinetron Asmirandah sebagai istri.

Komentar Asmirandah di akun instagram Celine Evangelista ini buat tunangan Ammar Zoni, Irish Bella terharu.

Awalnya Asmirandah mengunggah foto dirinya bersama tunangan Ammar Zoni, Irish Bella dan Celine Evangelista.......

Di foto yang diunggah di media sosial, Instagram itu, terlihat Asmirandah, Celine Evangelista dan Irish Bella tersenyum semringah ke arah kamera.

Pada caption, Asmirandah menjelaskan pertama kali bekerja bersama Celine Evangelista dan Irish Bella di tahun 2012.

"Pertama kali kerja bareng tahun 2012," tulis Celine Evangelista dikutip TribunJakarta.com pada, Sabtu (16/2/2019).

Tujuh tahun berselang, Asmirandah mengaku kini bertemu lagi dengan Celine Evangelista dan Irish Bella.

Namun berbeda di tahun 2012, kini ketiganya sudah menyandang status sebagai istri.

"sekarang ketemu lagi ber3 dan udah punya status “istri” Time flies so fast.. @celine_evangelista and bride to be @_irishbella_," tulis Asmirandah.

Membaca caption Asmirandah itu, Irish Bella mengaku terharu.