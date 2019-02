LINK Live Streaming Real Madrid vs Girona via beIN Sports 2 di Liga Spanyol, Siaran Tunda di SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Real Madrid vs Girona di La Liga Spanyol pekan 24 malam ini, Minggu (17/2/2019). Laga Real Madrid vs Girona disiarkan langsung dan live streaming beIN Sport 2 mulai pukul 18.00 WIB.

Live Streaming Real Madrid vs Girona dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier. Live streaming Real Madrid vs Girona juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Pertandingan Real Madrid vs Girona juga akan disiarkan di SCTV, namun secara tunda pada Senin (18/2/2019) pukul 01.30 Wib. Link Live Streaming SCTV juga tersedia.

Real Madrid vs Girona live Bein Sports 2 digelar di Stadion Santiago Bernabue.

Jelang laga Real Madrid vs Girona, Kapten Real Madrid, Sergio Ramos, diprediksi akan kembali melakukan trik licik demi kepentingan tim di laga el clasico melawan Barcelona pada laga lanjutan Liga Spanyol, Minggu (3/3/2019).

Sergio Ramos dianggap sudah merancang strategi sejak saat ini untuk laga yang baru akan berlangsung tiga minggu lagi.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Marca melalui BolaSport.com, Ramos dianggap akan kembali sengaja meminta kartu kuning saat laga melawan Girona pada Minggu (17/2/2019).

Strategi ini akan membuat Ramos mendapat hukuman larangan bertanding selama satu pertandingan.

Artinya, ia akan absen melawan Levante pada pekan depan.

Absennya Ramos pada laga melawan Levante membuatnya bisa bermain melawan Barcelona di laga el clasico.