Triton Customer Gathering, Mistubishi Genjot Penjualan All New Triton Mulai Harga Rp 370 Jutaan

Triton Customer Gathering digelar oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) bekerjasama dengan PT Barito Berlian Motor, di Ballroom Hotel Ratan in, Banjarmasin, Sabtu (16/2/2019) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Demi mengapresiasi kesetiaan konsumen, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) bekerjasama dengan diler resmi Mitsubishi, PT Barito Berlian Motor menghelat Triton Customer Gathering, yang berlangsung di Ballroom Hotel Rattan inn, Banjarmasin, Sabtu (16/2/2019) malam.

Promotion Departement Event Section PT MMKSI, Imam Hamzah Akbar menuturkan, acara ini digelar agar bisa lebih dekat dengan konsumen dan merefresh kembali produk All New Triton.

Hal senada juga dikatakan Business Manager PT Barito Berlian Motor, Rudy Lim, pihaknya ingin maintenance konsumen loyal Mistubishi Triton untuk menggenjot volume penjualan di 2019.

"Selama 2018, market share mencapai 84 persen. Jadi Mitsubishi Triton termasuk market leader yang menguasai hampir seluruh penjualan double cabin 4x4 di Kalsel," ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Selama ini mayoritas peminat Triton dari pertambangan dan perkebunan. Rudi menambahkan, potensi pada segmen ini masih dapat ditingkatkan terutama untuk konsumen semi-private dan ritel.

Harga All New Triton dibanderol mulai Rp 340-400 juta ke atas tergantung tipe. Menghadirkan tiga pilihan warna yakni putih, hitam, dan silver, sedangkan varian Triton Athlete yang hadir dalam dua pilihan transmisi AT dan MT, khusus satu warna yakni White Pearl.

Triton Athlete menyasar konsumen segmen hobi dan pengguna semi-private dengan menawarkan kenyamanan lebih dari sebuah kendaraan kabin ganda melalui suguhan Keyless Operating System, Push Start Button dan Lether Seat Material + Power Seat dengan paduan aksen warna hitam dan oranye pada interior.

Varian ini tampil semakin agresif melalui penyegaran pada eksterior, seperti Sporty Black Grille, Stylish Sporty Bar, Aggressive 17” Alloy Wheel, Sporty Front Bumper Garnish, Stylish Black Door Handle, Sporty Black Electric Folding Door Mirror, Stylish HID Headlamp with DRL.

Dalam event Triton Customer Gathering ini dihadiri kurang lebih 100 undangan. Ini adalah event pertama dari rangkaian kegiatan dengan total 20 event pada periode Januari – Maret 2019.

Selain sosialiasi produk Triton, acara ini juga mencakup program ramah tamah, pengenalan produk dan aktivitas 3S (Sales, Service & Spare Parts) serta hiburan dengan konsep dinner gathering, pelatihan pengetahuan berkendara (safety driving). (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)