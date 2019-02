Jawaban Maia Estianty Ditanya Perasaannya Pada Ahmad Dhani, Eks Duet Mulan Jameela Posting Karma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty langsung memberikan jawaban saat seorang netizen bertanya apakah ia masih mengenang sosok suami Mulan Jameela, Ahmad Dhani.

Di tengah pemberitaan kurang menyenangkan yang terjadi pada keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, netizen juga turut menyoroti postingan Instagram Maia Estianty yang notabene mantan istri Dhani.

Terlebih hubungan Maia Estianty dengan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela bisa dikatakan tak baik lantaran masa lalu mereka.

Postingan Maia Estianty pada Senin (18/02/2019) lagi-lagi menjadi perhatian lantaran keterangan foto yang ia bagikan.

Keterangan foto yang Maia unggah tersebut berisi tulisan tentang karma.

Semua perbuatan yang dilakuan memiliki konsekuensi baik maupun buruk.

"Semua perbuatan manusia ada konsekuensinya yang akan dibayar di depan. Baik ya dibayar baik, buruk ya dibayar buruk."

Pada keterangan fotonya itu pun, Maia menuliskan pesan agar sebagai manusia kita harus selalu ingat tentang perbuatan yang dilakukan.

Maia juga menuliskan pesannya agar manusia tak pernah takut pada keburukan yang dilakukan orang lain padanya.

Maia Estianty dan Irwan Mussry. (Instagram.com/maiaestiantyreal.)

"Jangan kita pikir bahwa apa yang kita lakukan tidak diperhitungkan oleh Pemilik Alam Semesta. Semua akan dikembalikan kepada manusianya di masa depan...Jadi mau berbuat baik atau buruk? Dan jangan pernah takut jika ada yang berbuat buruk kepadamu, karena itu akan kembali kepada dirinya. SABAR is THE BEST !!!

#maiaestianty #diarymaia # quoteoftheday# semakintuasemakinbahagia # selfreminder," tulis Maia.