Link Live Streaming AS Roma vs Bologna Liga Italia Malam Ini di Bein Sports 3, Asa Nicolo Zaniolo

AS Roma vs Bologna Liga Italia Live Beinsports 3 Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming AS Roma vs Bologna di Liga Italia pekan 24, Selasa (19/2/2019) dini hari.

Laga AS Roma vs Bologna disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming AS Roma vs Bologna juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming AS Roma vs Bologna juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

AS Roma vs Bologna live Bein Sports 3 digelar di Stadion Olympico, Roma pukul 02.30 Wib.

Baca: Jadwal Chelsea vs Manchester United di Piala FA Malam ini, TIdak Disiarkan Langsung di TV Nasional

Baca: Adik Syahrini, Aisyahrani Akhirnya Buka Suara Terkait Pernikahan Kakaknya dengan Reino Barack

Baca: Jawaban Maia Estianty Ditanya Perasaannya Pada Ahmad Dhani, Eks Duet Mulan Jameela Posting Karma

Baca: Ariel NOAH dan Anaknya Allea Anata Bepergian, Mantan Luna Maya Disebut Susul Pevita Pearce ke Turki

Jelang laga AS Roma vs Bologna, gelandang asal Italia, Nicolo Zaniolo, berjanji akan bertahan di AS Roma untuk waktu yang lama setelah meninggalkan Inter Milan musim panas lalu.

Nicolo Zaniolo menjadi buah bibir publik setelah penampilannya bersama AS Roma yang moncer akhir-akhir ini.

Terutama setelah ia mengantarkan AS Roma menang 2-1, Selasa (12/2/2019), dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions versus FC Porto di Stadion Olimpico Roma.

Kala itu, Nicolo Zaniolo mencetak brace pada menit ke-70' dan 76'.

Penampilan itu membuat pemuda 19 tahun tersebut dirumorkan menjadi incaran Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang.

Namun, tidak ada ancang-ancang lain bagi Zaniolo selain mengucap janji setia guna bertahan bersama I Giallorossi.