Yth PLN Rayong Kandangan, Kenapa Saat Ini Listrik di Lokbahan Sering Mati?

BANJARMASINPOST.CO.ID, HULU SUNGAI SELATAN - Kepada Yth. Kepala rayon PLN Kandangan, kenapa saat ini sering mati lampu di Lokbahan dan mati jalur sebelah kanan? Juga Tolong perhatian pemerintah agar tarif listrik diturunkan, terima kasih.

081918225661

TANGGAPAN:

PELA NGGAN yang kami hormati, terima kasih atas informasi pengaduan yang sudah disampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Bapak/Ibu. Selanjutnya kami sampaikan, sebagaimana laporan yang terekam di sistem PLN bahwa padam listrik yang terjadi di tempat Bapak/Ibu, yakni di Lokbahan, Kecamatan Padangbatu disebabkan oleh gangguan distribusi listrik akibat kerobohan pohon dan gangguan alam yang akhir-akhir ini sering melanda Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

Perlu kami informasikan, sebagai upaya untuk menurunkan gangguan distribusi listrik, PLN UIW Kalselteng sudah melakukan upaya penanganan berupa penguatan sistem pengamanan pada material kelistrikan jaringan distribusi, optimasi petugas pelayanan teknik dan tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), serta melakukan optimasi petugas Right of Way (ROW) terhadap indikasi bahaya pohon di dekat jaringan.

Selanjutnya kami mengimbau, apabila terjadi padam listrik di kediaman Bapak/Ibu mohon berkenan untuk menghubungi Contact Center PLN melalui telepon di 123 atau melalui handphone di nomor 0511-123. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PLN (web)

YUSFIANSYAH

Manajer Komunikasi PT PLN

Unit Induk Wilayah Kalselteng