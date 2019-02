Syahrini Minta Restu Ibu, Soal Nikahan Incess & Mantan Luna Maya, Reino Barack Dibuka Aisyahrani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Syahrini minta restu ibu, Aisyahrani buka suara soal pernikahan Incess dan mantan Luna Maya, Reino Barack.

Kabar pernikahan Syahrini dan Reino Barack yang merupakan mantan Luna Maya kini langsung ditanggapi oleh adik Incess, Aisyahrani.

Apalagi baru-baru ini, Syahrini mengunggah foto bersama sang ibunda, Wati Nurhayati yang berisi minta doa restu. Terkait mantan Luna Maya, Reino Barack?

Dalam foto tersebut yang diupload di instagram, Senin (18/2/2019) itu, Syahrini menyiratkan bahwa dirinya meminta doa restu jelang dikabarkan akan menikah dengan Reino Barack.

Dalam tulisannya, Syahrini mengakui tanpa ibunda, dirinya tidak berarti apa-apa.

"Yang Tercinta Mama. Tanpa Doa Mama I'm Nothing," tulis Syahrini dikutip TribunnewsBogor.com dari laman Instagram @princessyahrini, Minggu (17/2/2019).

Syahrini juga menyadari, kalau ridho Allah SWT terletak pada ridho orangtua. Khususnya ibu.

"Ridhonya ALLAH SWT Ridhonya Mama...

Tidak Ada Yang Lebih Penting Di Dunia Ini Selain Mama,

You Are My Everything Mama !

...

Doa Incesss Dan Ibu Cetarrr ,Semoga Sehat Selalu Untuk Seluruh Ibu Yang Ada Di Indonesia

Maupun Mancanegara !," tulis Syahrini.

Ramai dugaan postinagan Syahrini ini menguatkan kabar yang beredar, Aisyahrani buka suara.

Manajer sekaligus adik Syahrini, Aisyahrani tak menampik kabar pernikahan sang kakak.