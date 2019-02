Live Supersoccer TV! LINK Live Streaming Garuda Select Vs MK Dons di Inggris Rabu (20/2)

Live streaming Garuda Select Vs MK Dons tersaji pada Rabu (20/2/2019) pukul 20.00 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Garuda Select Vs MK Dons dalam laga uji coba di Inggris pada Rabu (20/2/2019) via my supersoccer.tv

Jadwal siaran langsung Garuda Select Vs MK Dons secara live supersoccer tv dimulai pukul 20.00 Wib

Live Streaming Garuda Select Vs MK Dons dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)

Pertandingan lawan MK Dons ini menjadi uji coba keempat Garuda Select selama berlatih di Inggris setelah sebelumnya menang melawan Macclesfield FC.

Sebelumnya, David Maulana dkk menelan kekalahan 4-5 dari Walsall U-16 pada 23 Januari 2019.

Pada pertandingan kedua, skuat Garuda Select sukses bermain imbang 1-1 melawan Walsall U-18 pada Rabu (6/2/2019).

Mereka akhirnya memetik kemenangan pertama saat melawan Macclesfield FC.

Tak tanggung-tanggung, skuat asuhan Dennys Wise sukses menang telak 8-1 atas Macclesfield FC pada Rabu (13/2/2019).

Kini, mereka akan menghadapi Milton Keynes Dons yang memiliki catatan manis saat berjumpa dengan Manchester United di Piala Liga 2014.

Tim senior MK Dons kala itu sukses melibas Setan Merah dengan skor telak 4-0 di Stadion Milton Keynes.