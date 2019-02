SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Jawapos TV Perseru vs PSM Piala Indonesia, Cek Link PSSI TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung! Live Streaming JawaPos TV Perseru Serui vs PSM Makassar dalam leg kedua babak 16 besar Piala Indonesia, hari ini Rabu (20/22/2019) sore

Siaran langsung dan live streaming Jawapos TV Perseru Serui vs PSM Makassar dalam babak 16 besar Piala Indonesia bisa juga disaksikan lewat PSSI TV mulai pukul 14.30 WIB.

Live streaming Perseru Serui vs PSM Makassar (Perseru vs PSM) via Jawapos TV dan PSSI TV dapat diakses pada tautan yang disediakan.

Perseru Serui tidak memiliki ambisi muluk-muluk menghadapi leg kedua babak 16 besar Piala Indonesia 2018 melawan PSM Makassar.

Dalam laga leg kedua PSM Makassar Vs Perseru Serui, tim tamu relialistis dan sadar mampu membalikkan keadaan untuk mendapatkan tiket ke babak 8 besar, setelah kalah 0-9 pada pertemuan pertama.

Apalagi, laga kedua juga tetap berlangsung di Stadion Mattoanging, Makassar, yang merupakan kandang PSM.

Dengan sendirinya, PSM akan mendapat dukungan penuh penonton.

Selain itu, Perseru juga masih berkutat dengan kendala pemain. Karenanya, Perseru meminta laga kedua tetap berlangsung di Makassar.

Dikutip Bpost Online dari Tribun Timur, Pelatih Perseru Serui, Choirul Huda, mengemukakan masalah yang dihadapi timnya itu saat sesi jumpa pers jelang pertandingan, Selasa (19/2/2019), di Hotel Pesonna Makassar.

"Dengan situasi saat ini, saya juga berfikir meskipun kalah, di leg kedua ini sebagai tuan rumah tetap main di Makassar dan kondisi pemain Perseru juga tidak berbeda jauh,” kata Choirul Huda.