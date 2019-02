Bukan dengan Pevita Pearce, Eks Luna Maya, Ariel Noah Liburan ke Jepang dan Lakukan Aksi Konyol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan kekasih Luna Maya, Ariel Noah yang dikabarkan dekat dengan Pevita Pearce pergi liburan ke Jepang.

Namun bukan dengan Pevita Pearce, Ariel Noah berlibur di Jepang bersama anaknya Allea Anata Irham dan ibunya, Darlina Darwis.

Beberapa waktu lalu sempat tersebar foto Ariel Noah sedang berada di pesawat dan di bandara dan tak lama setelahnya Pevita Pearce mengunggah story Instagram dirinya akan terbang ke Turki.

Karena persamaan itu pula, banyak netizen yang berasumsi jika Ariel Noah dan Pev panggilan akrab Pevita Pearce berlibur bersama.

Baca: Reaksi Aura Kasih Saat Polda Jatim yang Tangani Prostitusi Online Putar Lagu Istri Eryck Amaral

Baca: Ayah Puput Nastiti Devi Akhirnya Buka Suara Terkait Pernikahan Putrinya dan Ahok Alias BTP

Baca: Kabar Pernikahan Syahrini-Reino Barack Kian Santer, Luna Maya Ungkapkan Duka Cita Lewat Instagram

Baca: Link Live Streaming Persija vs PS Tira-Persikabo di Piala Indonesia 2018, Cek Link Jawapos TV

Namun Ariel seolah membantah pemberitaan tersebut dengan mengunggah kegiatan liburannya di Jepang via Instagramnya pada Selasa (19/02/2019) di Jepang.

Melansir dari laman Nakita.Grid.ID, beberapa kali dibagikan Ariel melalui unggahan instagram pribadinya @ariel_inst.

Namun, ada satu foto yang cukup menarik perhatian warganet, yaitu barang yang dibawa Ariel.

Ariel dan keluarganya ternyata tetap membawa makanan khas Padang, yaitu rendang.

Hal ini menjadi perhatian lantaran Ariel ternyata tetap menomorsatukan makanan khas nusantara untuk santapannya.

Pada foto tersebut, tampak Ariel sedang memanaskan rendang dalam penggorengan.

"When you travel 2900 miles from home, and still have rendang for dinner #travelingwithmom," tulis Ariel.