Dafam Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Ajang The Most Popular & The Best MICE Industry 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - PT Dafam Hotel Management (DHM) boleh berbangga, karena mendapatkan dua penghargaan dalam ajang The Most Popular & The Best MICE Industry 2018.

Penghargaan untuk DHM yaitu sebagai The 2nd Most Populer Local Chain Hotel Management dan juga special award untuk Andhy Irawan MBA, Co Founder dan CEO PT Dafam Hotel Management sebagai Innovative CEO 2019.

Andhy Irawan sangat berbangga atas penghargaan yang dianugerahkan pada 15 Februari 2019 di Jakarta tersebut.

"Dengan apa yang diraih di awal tahun 2019 ini juga sebagai cambuk bagi semua unit DHM di seluruh Indonesia untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kami," ujarnya, Rabu (20/2).

Bagi DHM, management misi untuk menyenangkan stakeholder bakal lebih ditingkatkan lagi dengan berbagai strategi yang telah disusun untuk mewujudkan misi tersebut.

"Terpenting hasilnya adalah kembali ke asas manfaat, karena ukuran kami besar dan sukses itu adalah bermanfaat bagi karyawan, masyarakat dan Indonesia," tandasnya.

The Most Popular & The Best MICE Industry 2018 adalah apresiasi terhadap pelaku di industri MICE nasional.

Apresiasi ini sangat dibutuhkan oleh semua pelaku industri MICE, karena kontribusi mereka terhadap perekonomian terbilang akbar, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pendapatan devisa dari turis MICE hingga investasi atau transaksi dagang dalam sebuah pameran.

Harapannya apresiasi tersebut dapat memotivasi dan juga menginspirasi para pelaku untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih berkualitas dan inovatif.

Majalah Venue, majalah nasional yang khusus mengulas MICE memberikan penghargaan bagi pelaku industri MICE dan perhotelan yang telah banyak memberikan kontribusi positif terhadap industri ini.

Polling terbuka dan tertutup ini sudah dilakukan sejak penghujung 2018 untuk mengetahui siapakah perusahaan MICE terpopular di Indonesia.

Dalam polling ini pihak menyelenggara membagikan kurang lebih 50 koresponden dan ditindaklanjuti dengan polling tertutup di media sosial Facebook.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)