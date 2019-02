Rekap Hasil Spain Masters 2019 - Lima Wakil Indonesi Melaju ke Babak II, Tontowi/Winny & Rinov/Pitha

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebanyak lima wakil Indonesia telah selesai melakoni laga Barcelona Spain Masters 2019 pada Rabu (20/9/2019) waktu setempat.

Kelima wakil Merah Putih itu menjalani laga babak pertama Spain Masters 2019 yang berlangsung di Vall d'Hebron Olympic Centre, Barcelona.

Hasilnya, sebanyak empat wakil Indonesia sukses memetik kemenangan dan berhak tampil pada babak kedua turnamen kategori BWF World Tour Super 300 itu.

Sedangkan pasangan Della Destiara Haris/Tania Oktaviani Kusumah menjadi satu-satunya kontingen Merah Putih yang gagal meraih hasil positif pada hari itu.

Ganda putri Indonesia yang baru dipasangkan ini tersingkir setelah dikalahkan oleh unggulan pertama Spain Masters 2019, Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria).

Seperti diberitakan BolaSport.com sebelumnya, Della/Tania harus mengakui ketangguhan Stoeva bersaudari dengan skor 13-21, 12-21.

Sementara itu, hasil positif mampu diraih oleh empat wakil Indonesia yang tampil pada hari penyelenggaraan yang sama.

Trio tunggal putri Merah Putih pada ajang ini, Fitriani, Ruselli Hartawan, dan Lyanny Alessandra Mainaky, berhasil mengalahkan lawan mereka masing-masing.

Sedangkan hasil positif lainnya datang dari pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Frengky Wijaya Putra.

Berikut hasil laga wakil Indonesia pada ajang Spain Masters 2019 yang digelar pada Rabu (20/2/2019):

Della Destiara Haris/Tania Oktaviani Kusumah Vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria): 13-21, 12-21

Sabar Karyaman Gutama/Frengky Wijaya Putra Vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris): 21-19, 21-16

Ruselli Hartawan Vs Brittney Tam (Kanada): 18-21, 21-16, 21-8

Lyanny Alessandra Mainaky Vs Chen Xiaoxin: 4-1 (retired)

Fitriani Vs Kim Hyo-min (Korea Selatan): 21-13, 18-21, 21-8

Dengan demikian Indonesia berhasil meloloskan enam wakilnya menembus babak kedua Barcelona Spain Masters 2019.

Pasalnya, pada hari penyelenggaraan sebelumnya Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow dan Rinov Rivaldu/Pitha Haningtyas Mentari sudah lebih dulu meraih kemenangan.

Seluruh laga babak kedua Spain Masters 2019 sendiri dijadwalkan bergulir pada Kamis (21/2/2019) mulai pukul 10.00 waktu setempat atau 16.00 WIB.

