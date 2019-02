Ammar Zoni dan Irish Bella Lakukan Foto Prewedding Tak Biasa, Pemeran Cinta Suci SCTV Bikin Pangling

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan selebriti Irish Bella dan Ammar Zoni menjalani sesi foto prewedding jelang pernikahannya.

Menarinya, sesi foto bintang Cinta Suci SCTV, Ammar Zoni dan Irish Bella mengusung konsep tak biasa. Bahkan terkesan aneh. Ibel mengaku semua adalah ide Ammar.

"Maunya mengusung konsep out of the box", ujar Irish Bella tentang sesi foto prewedding bersama Ammar Zoni.

Akan membina rumah tangga, Irish Bella dan Ammar Zoni sebelumnya telah resmi menggelar acara pertunangan pada Selasa (12/2/2019).

Acara pertunangan Ammar Zoni dan Irish Bella diselenggarakan di Chakra Venue dan Lounge, Green Office Park BSD City, Tangerang, Banten.

Lamaran yang disampaikan pihak keluarga Ammar Zoni mendapat sambutan baik dari keluarga besar Irish Bella.

Dalam acara tersebut, Ammar Zoni menyampaikan ingin menjadi teman hidup Irish Bella meski tanpa menjajikan kemewahan duniawi.

"Seperti yang sampaikan beberapa waktu lalu, saya bersedia untuk menjadi teman hidup Irish. Saya tidak bisa menawarkan kemewahan duniawi, tapi saya bisa menjanjikan ridho Allah. Tapi saya bisa memberikan cinta, semoga bisa menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah," kata Ammar Zoni.

Ammar Zoni dan Irish Bella (instagram/irish_bella)

Irish Bella pun juga turut menyampaikan alasannya hingga akhirnya yakin dinikahi oleh sang kekasih.

Kabar pertunangan pasangan artis yang dijuluki "Marbell" ini disambut bahagia oleh para penggemar.