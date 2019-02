Bea Cukai Kalbagsel Sosialisasikan Perjanjian Perdagangan Indonesia-Palestina

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bea Cukai Kalbagsel kembali mengundang mitra kerjanya, yakni importir danpengguna jasa kepabeanan di wilayah kerja Kanwil DJBC Kalbagsel guna menghadiri kegiatan sosialisasi PMK No 11/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

PMK 11/PMK.04/2019 yang berlaku mulai tanggal 21 Februari 2019 ini merupakan perubahan dari PMK sebelumnya, PMK 229/PMK.04/2017.

Kegiatan Sosialisasi diselenggarakan di Aula Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Jalan Barito Ilir Trisakti pada (21/2/2019).

Sosialiasi ini menghadirkan empat narasumber yaitu Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat, Heny Rusindarti, Kepala Seksi Pemeriksaan, Moh Fuad, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Wibowo, dan Kepala Seksi Penerimaan, Rizal Pahlevi.

Ada lima pokok perubahan dalam PMK 11 Tahun 2019, yakni MOU on trade Facilitation Indonesia-Palestine, penambahan ketentuan untuk SKA elektronik form D (ASEAN-China), First protocol to amend the agreement establishing AANZFTA, Surat Keterangan Asal (SKA) Form E baru dan Penyesuaian ketentuan third party atau country invoicing.

Tarif bea masuk berdasarkan perjanjian internasional ini merupakan langkah Indonesia untuk dapat bersaing dengan pasar global.

Beberapa penurunan tarif diharapkan dapat menurunkan biaya produksi dalam negeri sehingga industri manufaktur dapat lebih berkembang.

"Sebagaimana diketahui, Indonesia telah bekerjasama dalam skema Free Trade Agreement dengan negara ASEAN, China, Korea, Jepang, Australia dan New Zealand, India serta Pakistan," kata Rizal Pahlevi.

Ia menambahkan sekarang ada negara baru yang telah dicapai kesepakatannya yaitu MoU antara Indonesia dengan Palestina yang memberikan tarif khusus untuk jenis barang kurma dan minyak zaitun dari palestina dengan bea masuk sebesar nol persen.

"Sosialiasi seperti ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pengguna jasa untuk selalu mengikuti update peraturan terbaru karena perubahan Free Trade Agreement, juga menunjukkan bahwa bea cukai senantiasa tanggap dan terus berbenah guna menyongsong bea cukai yang makin baik," tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)