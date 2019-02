Hasil Liga Inggris Burnley vs Tottenham Hotspur, Harry Kane Cetak Gol, Spurs Kalah, Skor Akhir 2-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-1 saat bertamu ke markas Burnley, Turf Moor, dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-27.

Dilansir dari BolaSport.com, Kehadiran Harry Kane yang melakoni comeback pascacedera dalam laga Tottenham Hotspur kontra Burnley, Sabtu (23/2/2019), tak cukup menolong timnya dari kekalahan, meskipun sang kapten mencetak satu gol pada pertandingan itu.

Harry Kane langsung moncer dan mencetak gol Spurs (menit ke-65) setelah pulih dari cedera yang menerpanya pada laga kontra Manchester United (13/1/2019).

Namun, Burnley bermain efektif dan agresif hingga melesakkan dua gol lewat aksi Chris Wood (57') dan Ashley Barnes (83').

Gol Wood tercipta lewat tandukan dengan memanfaatkan umpan sepak pojok Dwight McNeil.

Spurs meningkatkan intensitas serangan dan mendapatkan gol penyeimbang via torehan Harry Kane.

Harry Kane has now scored 25 Premier League goals away from home since the start of last season; at least five more than any other player.

Bomber timnas Inggris itu menyambut umpan lemparan ke dalam Danny Rose, lepas dari kawalan dua pemain lawan, dan menceploskan bola ke sisi kiri gawang musuh.

Akan tetapi, comeback Kane pascacedera menjadi hambar saat Burnley memulihkan keunggulan pada tujuh menit akhir waktu normal.

Ashley Barnes sukses mendorong bola masuk ke gawang Spurs dengan kakinya setelah menerima sepakan datar Johann Gudmundsson.