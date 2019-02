Lemkari Champion 3 di Aulansito, Ajang Unjuk Gigi Karateka Pemula

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Regenerasi baik atlet karate maupun juri wasit terus menjadi perhatian Pengurus Provonsi (Pengprov) Lemkari (Lembaga Karate-do Indonesia) Kalimantan Selatan.

Salah satu cara lewat Kejuaraan Karate Lemkari se-Banjarmasin Lemkari Champion 3 di Aulansito Jalan A.Yani Km.4 (dekat flyover) Banjarmasin, Sabtu (23/2/2019) pagi.

Dalam kejuaraan yang dibuka langsung ketua Forki Kalsel versi AD/ART Musprov IX Johan Supit itu hampir 90 persen atlet dan wasit juri yang ikut adalah para pemula.

Ketua Lemkari Kalsel, Samsudin Umar mengatakan dirinya selalu berpikir atlet dibina usia dini secara berjenjang. Mulai ikut Kejuaraan daerah, kejurnas hingga event lainnya.

"Setelah ini rencana Oktober ada kejuaraan nasional. Nah baiknya atlet karateka pemula dibina sejak awal agar pengalaman bertanding bertambah," kata dia.

Ketua FOrki Kalsel, Johan Supit menyambut baik pembinaan atlet potensial terutama para pemula. Bahkan Johan memberikan bonus tambahan berupa uang tunai masing masing bagi peraih best of the best dalam kejuaraan ini.

"Best of the best ya kok tidak ada, harus diadakan bagi yang meriah gelar best of the best saya beri hadiah amazing masing To 1 juta," kata Johan Joe sapaan yang disambut tepuk tangan karateka yang bertanding.

Dikejuaraan ini dikuti 113 karateka pemula yang belum pernah sama sekali juara dari 12 ranting Lemkari yaitu Ranting Dwi Warna, SDN Pengambangan 5, MTSn Sungai Tabuk, SMPN 4 Alalak, UPPD Banjarmasin.

Kemudian ada Cempaka Putih, Lanal, Smaven, Bumi Pemutus Permai, Kotamadya, Angkasa Karate Klub dan SDN Sungai Miai 7.

Sementara untuk nomor pertandingan ada Kata Perorangan dan Kumite Perorangan, katagori usia mulai dari usia dini 7-9 tahun, pria pemula 10-11 tahun, pemula 12-13 tahun, kadet 14-16 tahun dan junior 16-18 tahun.

Selain atlet wasit dan juri juga kebanyakan masih muda dan pemula namun sebelumnya mereka terlebih dahulu ikut penataran wasit sebelum terjun aksi wasit juri.

Hadir juga dalam kegiatan ini ketua Forki Banjarmasin, Johansyah, Ketua Lemkari Banjarmasin Hamdani dan sejumlah pengurus Forki Kalsel.

(Banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim)