Link Live Streaming Frosione vs AS Roma Liga Italia Malam Ini di Bein Sports 3, Asa Geser AC Milan

Jadwal Frosione vs AS Roma Live Beinsports 3 Liga Italia Pekan 25.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Frosinone vs AS Roma di Liga Italia pekan 25, Minggu (23/2/2019) dini hari.

Laga Frosinone vs AS Roma disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Frosinone vs AS Roma juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Frosinone vs AS Roma juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Frosinone vs AS Roma live Bein Sports 3 digelar di Stadion Benito Stirpe, pukul 02.20 Wib.

Walaupun sebagai tim tamu, AS Roma tentu memasang target menang demi membuka peluang masuk ke zona liga champions.

AS Roma yang berada di posisi 5 klasemen dengan koleksi 41 poin dari 24 laga, tertinggal dari pesaing terdekatnya di posisi 4, AC Milan yang mengoleksi 45 poin dari 25 laga.

Baca: Hasil Liga Inggris Burnley vs Tottenham Hotspur, Harry Kane Cetak Gol, Spurs Kalah, Skor Akhir 2-1

Baca: Live MNCTV! Live Streaming Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris, Tonton Pakai Cara Ini

Baca: Link Live Streaming Sevilla vs Barcelona di beIN Sports 2 Malam ini, Siaran Tunda di SCTV

Sedangkan tuan rumah Frosinone masih terperosok di peringkat 19 klasemen sementara dengan 16 poin. Anak asuh Marco Baroni terpaut 5 poin dari posisi aman terakhir yang dihuni Empoli.

Raihan tiga poin setidaknya akan menggusur Bologna di posisi 18 dengan 18 poin dan memperlebar peluang untuk menghindari degradasi di akhir musim.

*Link Live Streaming Frosinone vs AS Roma :



Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.