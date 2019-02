Live Beinsports 1! Live Streaming Burnley vs Tottenham Hotspur Liga Inggris Malam ini di MAXSTREAM

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Burnley vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris pekan 27 malam ini, Sabtu (23/2/2019).

Laga Burnley vs Tottenham Hotspur disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Burnley vs Tottenham Hotspur juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Burnley vs Tottenham Hotspur juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Burnley vs Tottenham Hotspur live Bein Sports 1 digelar di Stadion Turf Moor, pukul 20.30 WIB.

Baca: Sikap Iriana Jokowi Pada Pengasuh Putri Kahiyang Ayu, Sedah Mirah Jadi Sorotan

Baca: Maia Estianty Foto Bareng dengan Ahmad Dhani di Film Anak Ahok Kisah BTP Buat Fans Salah Fokus S

Baca: Mulan Jameela Tampil Tak Biasa Jenguk Ahmad Dhani Bersama Tyarani dan Safeea, Dipeluk Emak Emak

Baca: Pesan Rieta Amalia Untuk Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina yang Rayakan Ulang Tahun di Toko Mewah

Tottenham tentu mengincar kemenangan demi tetap membuka peluang untuk menjadi juara Liga Inggris musim 2018/2019.

Tottenham saat ini berada di posisi 3, terpaut 5 poin dari pimpinan klasemen sementara, Manchester City.

Sedangkan Burnley masih berkutat di posisi 15 dengan torehan 27 poin. Burnley tentu berambisi meraup poin demi menjauhi zona degradasi yang hanya terpaut 3 poin.

Berikut Prediksi Susunan Pemain Burnley vs Tottenham

Burnley (4-4-2): Tom Heaton; Phil Bardsley, James Tarkowski, Been Mee, Charlie Taylor; Jeff Hendrick, Ashley Westwood, Jack Cork, Dwight McNeil; Ashley Barnes, Chris Wood.

Tottenham Hotspur (4-3-1-2): Hugo Lloris; Kierran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose; Moussa Sissoko, Eric Dier, Harry Winks; Christian Eriksen; Son Heung-Min, Fernando Llorente.