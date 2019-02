Live Beinsports 2! Live Streaming Sevilla vs Barcelona di La Liga Spanyol Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Sevilla vs Barcelona di La Liga Spanyol pekan 25 malam ini, Sabtu (23/2/2019).

Laga Sevilla vs Barcelona disiarkan langsung (live) beIN Sport 2. Live Streaming Sevilla vs Barcelona juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

SCTV juga akan menyiarkan laga Sevilla vs Barcelona, namun secara tunda pada Minggu (24/2/2019) pukul 01.00 Wib.

Live streaming Sevilla vs Barcelona juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Sevilla vs Barcelona live Bein Sports 2 digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan.

Pertandingan Sevilla vs Barcelona dijadwalkan berlangsung mulai pukul 22.10 WIB.

Menjelang partai pekan ke-25 Liga Spanyol tersebut, Barcelona tetap diunggulkan lantaran menggondol label sebagai pemuncak klasemen sementara.

Barcelona mengemas 54 poin, hasil 16 kemenangan, enam seri, dan dua kalah.

Sedangkan 45 angka yang dimiliki membuat Sevilla menempati posisi empat klasemen.

Tim Andalusia mendapat poin tersebut dari 10 kemenangan, tujuh imbang, dan tujuh kali kalah.