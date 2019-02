Fakta 5 Film Berbahasa Asing yang Bertarung di Oscars 2019, Sutradara Wanita Lebanon Bikin Kejutan

BANJARMASINPOST.CO.ID, HOLLYWOOD - Lima film berbahasa asing berhasil masuk ke Academy Awards 2019 atau Oscars 2019 (atau yang ke-91) dan akan bersaing dalam kategori Film Terbaik Berbahasa Asing.

Film-film yang berasal dari Jerman, Jepang, Lebanon, Meksiko, dan Polandia ini berhasil terpilih dari 87 film yang didaftarkan tahun ini.

Kelima film ini diperkenalkan lewat cuplikan pendek dalam sebuah acara tahunan resmi Oscar Week Foreign Language Film, yang diselenggarakan oleh pihak Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) di Samuel Goldwyn Theatre pada Kamis (21/2/2019) malam waktu Los Angeles, California, AS.

Acara yang dihadiri oleh hampir seribu penonton ini dibawakan oleh Larry Karaszewski, penulis naskah film yang sering berkolaborasi dengan penulis Scott Alexander untuk film seri televisi yang pernah meraih penghargaan Emmy Awards selama dua musim tayang, The People v. O.J. Simpson, dan film seri televisi The Assassination of Ginanni Versace.

Mereka juga pernah menulis naskah untuk film layar lebar Man on the Moon pada 1999 dan Big Eyes pada 2014.

Inilah lima film berbahasa asing yang akan bertarung dalam Oscars kali ini:

Never Look Away

Tahun ini Jerman mendaftarkan film berjudul Never Look Away, karya sutradara Florian Henckel von Donnersmarck, yang pernah memenangi piala Oscar pada 2006 lewat karya debutnya sebagai penulis dan sutradara dengan film The Lives of Others.

Film Never Look Away menceritakan kehidupan percintaan dua mahasiswa seni yang tidak disetujui oleh ayah dari sang perempuan.

Henckel von Donnersmarck mengatakan bahwa ide cerita film ini sudah tertanam dalam benaknya sejak 10 tahun lalu.

Penulisan ceritanya pun memakan waktu yang sangat lama sampai akhirnya karya film ini berhasil dirilis.