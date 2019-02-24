Konsolidasi Partai Golkar Kalsel

Gusti Ervin Ucapkan Selamat & Sukses untuk Konsolidasi Partai Golkar Kalsel dengan Akbar Tandjung

"Konsolidasi Organisasi oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Bapak Dr Ir H Akbar Tandjung dengan Partai Golkar kalsel

Gusti Ervin Ucapkan Selamat & Sukses untuk Konsolidasi Partai Golkar Kalsel dengan Akbar Tandjung
Istimewa
Gusti Ervin Wardhana mengucapkan Selamat & Sukses Konsolidasi Partai Golkar Kalsel. 

Selamat dan Sukses

"Konsolidasi Organisasi oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Bapak Dr Ir H Akbar Tandjung dengan Keluarga Besar Partai Golkar Provinsi Kalsel. 

GUSTI ERVIN WARDHANA

Wakil Bendahara Partai Golkar Kalsel

Tags
Partai Golkar Kalsel
Gusti Ervin Wardhana
akbar Tandjung
Editor: Royan Naimi
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