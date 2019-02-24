Konsolidasi Partai Golkar Kalsel
Gusti Ervin Ucapkan Selamat & Sukses untuk Konsolidasi Partai Golkar Kalsel dengan Akbar Tandjung
"Konsolidasi Organisasi oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Bapak Dr Ir H Akbar Tandjung dengan Partai Golkar kalsel
Istimewa
Gusti Ervin Wardhana mengucapkan Selamat & Sukses Konsolidasi Partai Golkar Kalsel.
Selamat dan Sukses
"Konsolidasi Organisasi oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Bapak Dr Ir H Akbar Tandjung dengan Keluarga Besar Partai Golkar Provinsi Kalsel.
GUSTI ERVIN WARDHANA
Wakil Bendahara Partai Golkar Kalsel
Editor: Royan Naimi