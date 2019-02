Jadwal Siaran Langsung PSIS Semarang vs Bhayangkara FC Piala Indonesia 2018 via Jawapos TV

PSIS Semarang vs Bhayangkara FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung PSIS Semarang vs Bhayangkara FC di Piala Indonesia 2018 hari ini di Magelang (Stadion Moch Soebroto), Minggu (24/2/2019) yang disiarkan langsung Jawapos TV.

Laga PSIS Semarang vs Bhayangkara FC di babak 16 besar Piala Indonesia 2018 disiarkan langsung via live streaming Jawa Pos TV. Link live streaming PSIS vs Bhayangkara FC tersebut berada di akhir artikel ini.

PSIS Semarang maupun Bhayangkara FC bertekad memetik kemenangan agar bisa lolos ke babak berikutnya setelah bermain imbang 1-1 di leg pertama.

Pemain PSIS Bayu Nugroho bertekad bisa kembali mencetak gol melawan Bhayangkara FC.

Dia sebelumnya mencetak gol di leg pertama dengan melakukan solo run.

Tak heran jika Batu memiliki motivasi besar, salah satunya adalah faktor tuan rumah. B

ermain di hadapan puluhan ribu suporter membuatnya ingin memberikan seluruh kekuatan yang dia punya.

"Kami ingin menampilkan seluruh kekuatan, insyaallah mencetak gol dan menang," terang Bayu Nugroho dalam jumpa pers sebelum laga, Sabtu (23/2/2019).

Hal senada juga disampaikan pelatih kepala PSIS Semarang Jafri Sastra.

Ia yang akan pertama kali mengawal dari tepi lapangan di musim ini menyangkal komentar-komentar sebelumnya terkait kompetisi Piala Indonesia yang menurutnya bukan menjadi prioritas.

"Besok jelas kami akan fight, kenapa? Karena kami bermain di markas sendiri," tegas Jafri.