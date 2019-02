Link Live Streaming Arsenal vs Southampton di beIN Sports 2, Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Arsenal vs Southampton via beIN Sports 2 di Liga Inggris pekan 27 malam ini, Minggu (24/2/2019).

Laga Arsenal vs Southampton disiarkan langsung dan live streaming beIN Sport 2 mulai pukul 21.05 WIB. Live Streaming Arsenal vs Southampton dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Arsenal vs Southampton juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. Link ada di bagian berita ini.

Arsenal vs Southampton live Bein Sports 2 digelar di Stadion Emirates, London.

Arsenal kini berada di posisi kelima klasemen dengan 50 poin.

The Gunners membutuhkan kemenangan untuk bisa memperbaiki posisi di tabel klasemen Liga Inggris.

Skuat Asuhan Unai Emery baru saja meraih kemenangan pada ajang Liga Eropa melawan Bate Borisov dengan skor 3-0.

Sementara tamunnya, Southampton saat ini berada di posisi 18 klasemen dengan 24 poin.

Southampton membutuhkan kemenanang untuk bisa keluar dari jeratan zona degradasi.

Berikut Prediski susunan pemain kedua tim: