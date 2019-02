Link Live Streaming Timnas Kamboja vs Thailand di Piala AFF U-22 2019, Live Blog Fox Sports Asia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming Timnas Kamboja vs Timnas Thailand di semifinal Piala AFF U-22 2019, Minggu (24/2/2019) malam akan disajikan.

Siaran langsung dan live streaming RCTI tak menayangkan laga Timnas Kamboja vs Timnas Thailand di Semifinal Piala AFF U-22 2019.

Namun, mengutips situs Fox Sports Asia, live streaming Timnas Kamboja vs Thailand dapat diakses via situs Foxsportsasia.com. Selain itu juga bisa diakses via channel Youtube dari televisi Thailand, VTV THỜI SỰ dan live blog via Fox Sports Asia.

Tuan rumah Timnas U-22 Kamboja akan melawan Timnas U-22 Thailand pada babak semifinal turnamen Piala AFF U-22 2019, Minggu (24/2/2019).

Pertandingan yang digelar di Stadion Phnom Pehn, Kamboja itu dimulai pukul 18.30 WIB.

Tuan rumah Kamboja mampu melaju ke babak semifinal setelah berhasil memengangkan pertandingan beruntun pada babak penyisihan grup.

Meski, pada pertandingan terakhir, mereka kalah dari Indonesia dengan skor 0-2, Jumat (22/1/2019)

Di sisi lain, Thailand berhasil melaju ke babak semifinal setelah menjadi runner-up grup B di bawah Vietnam.

Dilansir oleh laman FoxSportAsia, Minggu (24/2/2019), menjelang pertandingan, Thailand telah melakukan segala persiapan untuk mengalahkan tuan rumah Kamboja.

Pelatih Thailand, Alexandre Gama mengatakan, mereka telah melalakukan persiapan fisik namun tidak sampai memberatkan para pemain.