Live beIN Sports 3! Link Live Streaming Bologna vs Juventus Liga Italia Malam Ini, Ronado Absen?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Bologna VS Juventus di Liga Italia malam ini, Minggu (24/2/2019).

Laga Bologna vs Juventus disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Bologna VS Juventus juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Bologna vs Juventus juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. Link ada di bagian berita ini.

Bologna vs Juventus live Bein Sports 3 digelar di Stadion Renato Dall’Ara mulai pukul 20.50 Wib.

Baca: Hasil Bologna vs Juventus Liga Italia Pekan 25, Skor 0-0 di Babak Pertama, Ronaldo Tanpa Peluang

Baca: LINK Live Streaming Manchester United vs Liverpool Live MNC TV di Liga Inggris, Ini Cara Nonton

Juventus mungkin tak akan memainkan Cristiano Ronaldo saat bertandang ke markas Bologna malam ini.

Setelah mengalami kekalahan para tengah pekan kontra Atletico Madrid di Liga Champions, Juventus kembali memburu kemenangan.

Dengan kemenangan atas Bologna, mereka akan mengembalikan kepercayaan diri sekaligus menjaga jarak 12 poin dengan Napoli di peringkat kedua.

Tetapi Juventus mungkin tak akan menjalani laga ini bersama Cristiano Ronaldo, atau setidaknya tak dari menit pertama.

Kabar ini pertama kali dikabarkan oleh media Italia, La Gazzetta dello Sport.

Dalam edisi hari Sabtu (23/2/2019), mereka melaporkan bahwa Cristiano Ronaldo bisa saja diistirahatkan kontra Bologna.