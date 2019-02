Sambil Nyanyi, Ustad Firdaus Sampaikan Materi di Seminar Maqomy di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sambil membawa gitar, Abi Firdaus membawakan lagu-lagu Sabyan Gambus yang sudah tak asing lagi di telinga kaula muda milenial.

Ustadz Abi pun mengajak peserta seminar Maqomy atau Motivator Quran Academy yang rata-rata pelajar dan mahasiswa menyanyi lagu bernuansa Islami yang dilaksanakan di Calamus Ballroom Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Minggu (24/2/2019).

Usai menyanyi, ustadz Abi Firdaus barulah menyampaikan materi tentang kunci sukses belajar.

"Ada empat sifat kunci yaitu Good listening atau shiddiq, can tell again atau tabligh, can be evamuatef atau fathonah dan can be have atau amanah," papar Ketua Yayasan Taman Cinta Alquran, H Firdaus SH, MH, nama lengkap Abi Firdaus.

Misalnya,,good listening artinya berulang-ulang belajar dan kemudian dievuasi. Lalu apa yang didengar dan kemudian dipahami dan lain-lain.

Ditambahkan Abi Firdaus, dirinya menggunakan gitar sambil menyanyi lagu Islami yang familiar di telinga kaum millineal lebih mudah diterima kawula muda.

"Kita harus bisa masuk ke dunia auden bila ingin yang kita sampaikan diterima peserta," ungkapnya.

Selain Abi Firdaus, motivator Quran dan musisi Islami sekaligus pendiri Yayasan Taman Cinta Alquran. Lalu, Dr H Syaifuddin SH, MH pemimpin Umum Duta TV Banjarmasin dan Ashbiran Karim, motivator Quran dan juga pendiri Jannatul Quran Bogor.

Acara seminar Maqomy dibuka Bupati Batola, Hj Noormilyani, AS SH. "Ini merupakan acara yang luar biasa. Saya memang menginginkan Batola menjadi pintu gerbang lahirnya generasi muda millineal yang Qurani," paparnya.

Jadi, kata Bupati, dirinya sangat mendukung acara public speaking bersifat Qurani.