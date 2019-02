Indikasi Penyelesaian Kisruh Dagang China-AS, Tiga Sektor Saham Ini Ramai Diperdagangkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sektor saham emiten batu bara ADRO paling ramai diperdagangkan menyusul saham INDY dan BUMI dari nilai transaksi pekan lalu.

Senior Equity Brokerage MNC Sekuritas Banjarmasin, Herry Wachiedin, mengatakan, hal tersebut terjadi karena sentimen positif dari penyelesaian kisruh dagang antara China dan Amerika Serikat (AS).

"Indeks saham sektor pertambangan naik paling tinggi yakni sebesar 1,5 persen. Sejak awal tahun, indeks sektor ini memberi return 8,96 persen," jelas Herry kepada Banjarmasinpost.co.id.

Sentimen tersebut makin berindikasi menekan kekhawatiran prospek pertumbuhan global. Harga minyak pun menguat hari ini. Harga minyak patokan internasional brent berjangka berada di level 67,26 US Dollar per barel naik 14 sen atau 0,2 persen dari harga penutupan. Harga jumat sempat menyentuh 67,73 US Dollar per barel level tertinggi sejak 16 Nopember 2018.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona hijau pada penutupan perdagangan sesi kedua, Senin (25/2/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan IHSG terpantau menguat 0,37 persen atau 23,98 poin di level 6.525,36 pada perdagangan hari ini. Setelah dibuka rebound dengan penguatan 0,32 persen atau 20,93 poin di level 6.522,31. Sedangkan indeks LQ45 naik 4,57 poin atau 0,45 persen ke level 1.020,041.

Sementara nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah sore ini berada di level Rp 14.012.

Pada perdagangan pre opening, IHSG naik 20,9 poin atau 0,32 persen m ke 6.522,31. Indeks LQ45 naik 5,09 poin atau 0,5 persen ke 1.020,556.

Perdagangan saham ditransaksikan 453.107 kali dengan nilai Rp 10,3 triliun. Sebanyak 216 saham naik, 195 saham turun dan 148 saham tak berubah.

Tujuh dari sembilan sektor bergerak di zona hijau, dipimpin sektor infrastruktur yang menguat 0,62 persen dan sektor properti yang naik 0,32 persen. Adapun sektor perdagangan dan industri dasar masing-masing melemah 0,05 persen dan 0,04 persen.

Dari 628 saham yang diperdagangkan, 179 saham terpantau menguat, sedangkan 70 saham melemah, dan 379 saham lainnya terpantau stagnan. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)