Jadwal All England 2019 - Marcus/Kevin vs Liu Cheng/Zhang Nan di Babak Pertama Mulai 6 Maret 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming All England 2019 dapat diakses di streaming akun youtube.com BWF pada Rabu, (6/3/2019). Namun untuk menonton, diharuskan menggunakan Virtual Private Network (VPN) negara lain.



Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada informasi resmi apakah Badminton All England 2019 akan disiarkan langsung di channel TV Nasional, namun Link Live streaming Indonesia Masters 2019 bisa diakses via streaming www.smashnation7.com atau www.badvidliv.com.

Daftar pemain Unggulan dan Hasil undian turnamen Super 1000 All England 2019 sudah dirilis

Pemain Indonesia ada yang saling bertemu dalam pool yang sama.

Dilansir dari bolasport.com, turnamen yang akan digelar di Arena Birmingham, Inggris per 6-10 Maret 2019 itu akan benar-benar menjadi ajang pembuktian bagi para pebulu tangkis terbaik di dunia.

Hasil undian yang telah dirilis pada Selasa (12/2/2019), banyak menempatkan pemain Indonesia di dalam pool yang sama.

Bahkan, pada beberapa sektor, para pemain Indonesia sudah harus menjalani laga perang saudara di babak pertama turnamen berhadiah total 14 miliar rupiah itu.

Sektor ganda campuran adalah sektor yang paling miris, dimana sebanyak empat wakil pemain Indonesia harus saling menyingkirkan satu sama lainDalam pool atas undian ganda campuran, runner-up India Open 2018, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti harus berhadapan dengan unggulan kedelapan, Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja.

Jika salah satu dari mereka menang, mereka masih memiliki peluang untuk bertemu dengan juara dunia junior 2017 di babak kedua, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, yang akan menghadapi pasangan Jerman, Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich, terlebih dahulu.

Sementara itu, dari pool bawah, pasangan baru Tontowi Ahmad/Winny Oktavia Kandow akan ditantang oleh Alfian Eko Prasetyo/Marshella Gischa Islami.

Tidak sampai di situ saja, laga berat sudah menunggu pasangan Ronald/Annisa Saufika yang akan berjumpa dengan ganda campuran Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie.