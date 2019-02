Laga Manchester United vs Liverpool Liga Inggris Pekan 27, Minggu (24/2/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Skor Akhir Manchester United vs Liverpool Liga Inggris, Skor 0-0, The Red Geser Man City di Klasemen

Hasil Manchester United vs Liverpool Liga Inggris, The Reds sebenarnya lebih mendominasi saat tanda ke Stadion Old Trafford, Minggu (24/2/2019).

Laga Manchester United vs Liverpool Liga Inggris berakhir dengan skor kacamata meski The Reds memimpin penguasaan bola dengan 59,8 persen.

Dari segi peluang, Liverpool memiliki 4 yang 1 di antaranya mengarah tepat sasaran. Adapun Manchester United mempunyai 3 kesempatan, di mana 2 menuju ke gawang.

Kendati silih berganti berupaya menciptakan gol, Manchester United dan Liverpool sama-sama kesulitan menciptakan peluang matang.

Pada menit ke-40, Man United nyaris memecahkan kebuntuan ketika Jesse Lingard langsung berhadapan satu lawan satu dengan kiper Liverpool, Alisson Becker, usai menerima umpan terobosan dari Romelu Lukaku.

Namun, Lingard, yang berupaya menggocek Alisson, gagal menuntaskan aksinya. Tangan Alisson dengan cekatan menangkap bola.

Skor 0-0 bertahan sampai turun minum.

Momen yang mengagetkan sepanjang 45 menit pertama adalah cederanya empat pemain dalam tempo 43 menit.

Gelandang Man United, Ander Herrera, menjadi pemain pertama yang cedera dan harus digantikan Andreas Pereira pada menit ke-21.