Wali Kota Banjarmasin Kaget Dapat Kiriman Gambar Dirinya Jadi Figur Wali Kota Terbaik Indonesia 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina kaget mendapatkan kiriman gambar pamphlet dirinya berjajar dengan tiga Wali Kota lain se Indonesia.

Pada gambar tersebut, Ibnu Sina bersama Wali Kota Manado, Wali Kota Medan dan Wali Kota Sukabumi tertulis sebagai pemenang Best of The Best figur Wali Kota Terbaik Indonesia Tahun 2019.

Pada gambar itu juga bertuliskan The Most Inspiring and Innovative Figure Award 2019, Government, BUMD, BUMN, Company, Education, Professional.

“Tadi pagi kaget saya diberitahu mengenai ini. Apa ya penilaian mereka?,” ucap Ibnu saat ditemui di Balai Kota Banjarmasin, Jalan RE Martadinata Banjarmasin, Senin (25/2/2019). Informasi itupun dikatakan orang nomor satu di kota seribu sungai tersebut di dapat dari ajudannya.

Ujar Ibnu ada kemungkinan penilaian mengenai visi misi Kota Banjarmasin, yakni penanganan sungai, pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) dan pelayanan publik berbasis smart city.

Mengenai ketiga kemungkinan itu, Ibnu memaparkan sejumlah program yang sudah dijalankan untuk mencapai visi misi tersebut. Di antaranya jalur sungai yang jadi transportasi dan tempat wisata, serta adanya WUB baru dan sejumlah koperasi yang besar di Banjarmasin.

Penilaian lainnya diperkirakan Ibnu ialah mengenai Kota Banjarmasin yang mampu menerapkan pengurangan sampah plastik. Kemudian dianggap menginsipirasi Indonenesia sehingga perlu diangkat dan diberi apresiasi.

“Kami berterimakasih, walaupun bukan itu tujuan dari tiga tahun kepemipinan Ibnu-Herman. Kami melihatnya masih ada kekurangan lagi yang harus disempurnakan,” ucap Ibnu.

Hal lainnya sebut Ibnu bisa saja mengenai Kota Banjarmasin yang peduli pada kota layak anak dan layak pemuda serta ramah difabel.

Tiga wali kota yang tertera pada gambar yang menginformasikan figur wali kota terbaik itu diakui Ibnu memang para pemimpin yang berpengaruh. Selain ada yang sudah menjabat hingga dua periode, dan dianggap menginspirasi serta memiliki prestasi yang cukup bagus.

Acara penyerahan pengharagaan figur wali kota terbaik Indonesia tahun 2019 rencananya akan digelar pada Jumat (15/3/2019) di The Trans Resort Bali. Ibnu pun sudah mendapatkan surat undangan untuk hadir ke acara tersebut yang kini masih berada di bagian Humas dan Protokol Pemko Banjarmasin.(aol/*)