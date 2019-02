Jenis Kelamin Anak Aura Kasih Terungkap, Istri Eryck Amaral Itu Sebut Kado Terindah di Ulang Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jenis kelamin anak Aura Kasih terungkap, istri Eryck Amaral itu sebut kado terindah di ulang tahunnya.

Penyanyi dan aktris peran Aura Kasih merayakan ulang tahunnya yang ke-32, Selasa (26/2/2019).

Melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya, Aura Kasih membagikan potret hasil ultrasonografi atau USG calon buah hatinya bersama Eryck Amaral.

Dalam kolom caption-nya, Aura Kasih mengungkapkan bahwa kehamilannya ini merupakan kado terindah yang ia terima.

"Best bday gift in my life (Kado terbaik dalam hidupku)" tulis Aura Kasih pada Senin (26/2/2019) seperti Grid.ID kutip.

Saat ini, kehamilan Aura Kasih baru menginjak usia empat bulan.

Diketahui dari hasil USG, janin yang dikandung Aura Kasih berjenis kelamin perempuan.

Dilansir Grid.ID dari Tribunnews.com, pemeran Arini dalam film Arini itu mengungkapkan bahwa memiliki bayi perempuan adalah idaman Aura Kasih dan suaminya, Eryck Amaral.

"Yang kami idamkan sih perempuan ya, dan alhamdulillah perempuan," ujar Aura seperti Grid.ID kutip dari Tribunnews.com pada Selasa (26/2/2019).

"Cuma kan, katanya (dokter kandungan) bisa berubah, ya semoga Allah memantapkan ini perempuan," sambung Aura lalu mengamini ucapannya.

Aura Kasih menyebutkan alasannya ingin punya anak perempuan adalah karena di keluarganya ia merupakan anak cewek satu-satunya.

