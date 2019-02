Tulisan Pilu Al Ghazali tentang Ahmad Dhani, Suami Mulan Jameela, Bagaimana Maia Estianty?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tulisan pilu Al Ghazali mengenang ayahnya, Ahmad Dhani yang juga suami Mulan Jameela muncul. Bagaimana Maia Estianty?

Suami Mulan Jameela, Ahmad Dhani terus mendapat dukungan penuh dari anak-anaknya meski kini dirnya tengah mendekam di penjara. Termasuk Al Ghazali.

Beberapa waktu lalu, Dul Jaelani dan Al Ghazali terlihat menangis dalam konser Dewa 19 di Malaysia karena diduga mengingat sosok Ahmad Dhani saat lagu Hadapi dengan Senyuman berkumandang.

Kini, Al Ghazali kembali mengekspresikan rasa sayangnya terhadap sang ayah dengan mengunggah foto di instagram berupa potret dirinya waktu masih bayi bersama ayah tercintanya.

Dalam foto tersebut, Ahmad Dhani tampak memandangi Al Ghazali yang masih bayi. Meski raut wajahnya tidak kelihatan namun tampak dari samping ada semburat senyum di pipinya.

"Look out just how you were happy to see me," bunyi kata dalam foto tersebut.

Tak lupa, anak hasil pernikahan Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu pun mengungkapkan isi hatinya melalui caption yang diunggah di akun instagramnya @alghazali7.

Salut, meski ayahnya sedang mendekam di penjara, Al Ghazali tidak mengurangi rasa hormatnya kepada Ahmad Dhani.

"Aku dengan Ayahku. Aku tidak tau apa yang terjadi di luar sana. Aku juga tidak ikut-ikutan berpolitik. Tetapi apapun yang terjadi dengan ayahku, aku hanya bisa mendoakannya,"

"Semoga dia kuat dan sabar, dan bagaimanapun orang mencibir atau memuji ayahku, dia TETAP ayahku, dengan segala kurang dan lebihnya, dan AKU TIDAK PERNAH MEMINTA LAHIR DARI ANAK SIAPA. Tapi yang aku tau, I LOVE YOU, AYAH. #tidakadamanusiasempurna," tulis Al Ghazali dalam caption.