Kisah Dibalik Prewedding Ammar Zoni dan Irish Bella, Mantan Ranty Maria Ungkap Harapan pada Allah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini kisah dibalik prewedding Ammar Zoni dan Irish Bella terungkap. Mantan Ranty Maria itu mengungkap harapan pada Allah.

Pasangan selebriti Irish Bella dan Ammar Zoni menjalani sesi foto prewedding jelang pelaksanaan pernikahan mereka.

Dalam sesi foto prewedding tersebut, terdapat lima konsep yang digunakan Irish Bella dan Ammar Zoni.

Empat konsep foto prewedding itu diantaranya menggunakan adat Minang, Sunda, internasional serta menjadi kakek dan nenek.

Saat sesi foto prewedding menjadi kakek dan nenek, Irish Bella dan Ammar Zoni tampak berdandan selayaknya pasangan yang telah lama bersama.

Rambut Irish Bella dan Ammar Zoni dibuat menjadi putih layaknya orang yang sudah menua.

Bahkan, Ammar Zoni menggunakan kacamata dan penampilannya agak lebih berisi.

Melakukan sesi foto prewedding menjadi kakek dan nenek, Irish Bella pun menceritakan kisah di baliknya.

Irish Bella menuturkan, konsep foto jadi kakek nenek itu sebenarnya merupakan ide dari Ammar Zoni.

"Kebetulan idenya dari Ammar Zoni, dia bilang mau membuat foto prewedding yang berbeda dari lainnya. Out of the box," ucap Irish Bella dilansir dari kanal YouTube Trans 7 pada Selasa (26/2/2019).