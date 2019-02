LINK Live Streaming Chelsea vs Tottenham Liga Inggris Malam Ini di MNC TV dan Bein Sports 1

Jadwal Chelsea Vs Tottenham Hotspur

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung MNCTV dan live streaming di Liga Inggris pekan 28 pada Kamis (28/2/2019) dini hari.

Laga Chelsea vs Tottenham Hotspur disiarkan langsung (live) di MNC TV dan beIN Sport 1. Live Streaming Chelsea vs Tottenham Hotspur juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Chelsea vs Tottenham Hotspur juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Chelsea vs Tottenham Hotspur live Bein Sports 1 dan MNCTV digelar di Stadion Stamford Bridge pukul 02.40 WIB.

Jelang laga Chelsea vs Tottenham, Maurizio Sarri mengungkapkan bahwa ia mungkin tak akan memberi kesempatan kepada Kepa Arrizabalaga dalam laga menghadapi Tottenham Hotspur.

Kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga baru saja mendapat hukuman pemotongan gaji sebesar gajinya selama sepekan usai menolak diganti saat pertandingan final Piala Liga melawan Manchester City, Minggu (24/2/2019).

Mantan penjaga gawang Athletic Bilbao tersebut merupakan kiper utama Chelsea musim 2018-2019.

Dilansir BolaSport.com dari Sky Sports, ketika ditanya soal apakah Kepa diturunkan kala menghadapi Tottenham Hotspur, Kamis (28/2/2019), pelatih Chelsea, Maurizio Sarri hanya menjawab, "Saya tidak tahu, saya akan segera menentukannya. Mungkin iya, mungkin tidak."

"Saya akan berbicara kepada tim saya. Dalam pembicaraan itu akan menentukan Kepa akan turun ataukah tidak."

"Ia membuat kesalahan besar, dan ada banyak konsekuensi. Jika konsekuensinya bermain, ia akan siap bermain. Jika konsekuensinya ada di bangku cadangan, ia hanya akan siap untuk duduk di bangku cadangan."