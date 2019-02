Link Live Streaming Crystal Palace vs Manchester United Liga Inggris Malam Ini di Bein Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Crystal Palace vs Manchester United (Man United) di Liga Inggris malam ini di pekan 28 pada Kamis (28/2/2019).

Laga Crystal Palace vs Manchester United (Man United) disiarkan langsung (live) beIN Sport 2. Live Streaming Crystal Palace vs Manchester United (Man United) juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Crystal Palace vs Manchester United (Man United) juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Crystal Palace vs Manchester United (Man United) live Bein Sports 2 digelar di Stadion Selhurst Park.

Manchester United yang berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris butuh kemenangan untuk menjaga peluang masuk ke posisi empat besar.

Sedangkan Crystal Palace juga perlu kemenangan guna mengamankan diri dari jeratan zona degradasi.

Man United diperkirakan tidak akan menang dengan mudah lantaran cukup dirugikan dengan badai cedera yang dialami para pemain andalan.

Pelatih Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan akan menggunakan beberapa pemain muda.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan mulai Rp 10 ribu per hari, Rp 75 ribu per bulan hingga Rp 599 ribu per tahun.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.