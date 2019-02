Link Live Streaming Liverpool vs Watford Liga Inggris Malam ini di RCTI, Misi Susul Man City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung RCTI dan Link Live streaming Liverpool vs Watford di Liga Inggris malam ini, Kamis (28/2/2019) akan disajikan.

Pertandingan Liverpool vs Watford disiarkan langsung beIN Sport xtra dan RCTI pada pukul 02.40 Wib. Live Streaming Liverpool vs Watford juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan lainnya.

Live streaming Liverpool vs Watford juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. Link ada di bagian berita ini.

Jelang Liverpool vs Watford Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, menegaskan peluang juara Liverpool musim ini masih sangat terbuka jika mereka tidak kehilangan poin kemenangan di laga penting.

Juergen Klopp berkeyakinan Liverpool mempunyai peluang terbuka dalam perburuan juara Liga Inggris dengan Manchester City musim 2018-2019.

Klopp menegaskan jika semua pemain dan staf harus berpikir positif tentang peluang mereka di liga.

Ditanya pada konferensi pers sebelum laga melawan Watford dikutip dari Liverpoolfc.com yang dilansir oleh BolaSport.com, Juergen Klopp menegaskan Liverpool tidak akan berpikir untuk melakukan kesalahan dalam pertandingan.

“Kami tidak berpengalaman dalam memenangkan liga. Tetapi, ini sangat positif, sangat positif. Jika Anda hanya menilai momen dan melihat peluang maka semuanya baik-baik saja," kata Klopp.

"Kami harus tetap tampil maksimal di setiap laga dan memenangkannya karena kami memiliki kesempatan yang besar untuk meraih angka penuh."

"Ini akan menjadi momen penting bagi saya dan semua pemain karena ini akan pertama kalinya kami juara," ucap Klopp menambahkan.