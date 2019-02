BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming MNC TV Home United vs PSM Makassar Grup H AFC Cup 2019 Malam Ini akan disajikan.

Saksikan live streaming MNC TV Rabu (27/2/2019) malam ini akan menyajikan pertandingan Home United Vs PSM Makassar dalam Piala AFC 2019.

Live streaming Home United vs PSM Makassar via live streaming MNC TV Home United Vs PSM Makassar dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00 WIB. Link Live Streaming MNCTV ada di bagian berita ini.

Laga Home United Vs PSM Makassar dapat diakses lewat laman resmi MNC, metube.id maupun aplikasi MNC Mobile.

Pertandingan Home United vs PSM Makassar mengawali penyisihan Grup H ajang Piala AFC 2019 malam ini.

Laga ini merupakan langkah awal PSM Makassar di ajang AFC Cup 2019.

Home United adalah wakil asal Singapura yang dikalahkan Persija di kualifikasi Liga Champions Asia 2019.

Di abak kuaifikasi Liga Champions Asia, mereka kalah dari wakil Indonesia Persija Jakarta dengan skor 3-1.

Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic, mengaku tak memiliki persiapan khusus menghadapi Home United di laga perdana penyisihan Grup H Piala AFC 2019.

Meski ajang tersebut merupakan ajang spesial bagi PSM lantaran mewakili Indonesia setelah terakhir kali berlaga di kancah Asia pada tahun 2003 lalu.